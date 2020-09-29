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  • 29 сентябрь 2020 9:24
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В Узбекистане разрабатывается Национальная стратегия занятости

В Узбекистане разрабатывается Национальная стратегия занятости

Министерство занятости и трудовых отношений разрабатывает Национальную стратегию занятости. Программа рассчитана до 2030 года, сообщает Podrobno.uz.

На онлайн-конференции, проведенной Министерством занятости и трудовых отношений и Международной организацией труда, министр труда Нозим Хусанов рассказал о запланированных мерах по продвижению продуктивной занятости и обеспечению достойных условий труда для всех граждан страны.

 

На основе опыта, полученного во время кризиса COVID-19, министерство разрабатывает Национальную стратегию занятости Узбекистана, рассчитанную до 2030 года.

 

Будет продолжаться системная работа по усилению потенциала служб занятости, введению дополнительных инструментов стимулирования спроса на трудовые ресурсы, а также цифровизации услуг Центров содействия занятости.

 

К январю 2021 года откроются 13 филиалов моноцентра "Ишга мархамат", которые охватят все регионы страны.

 

Правительство Узбекистана продолжит принимать меры по стимулированию безопасной и организованной трудовой миграции. С 2021 года легальные мигранты будут приравниваться к самозанятым. Около 10 тысяч граждан, которые оказались за рубежом в тяжелом финансовом положении, получат единовременную помощь в размере 40 долларов.

 

Мигранты, вернувшиеся из-за рубежа и зарегистрированные в "Едином регистре социальной защиты", вправе рассчитывать на субсидию в 2,2 миллиона сумов и оплату первых трех месяцев аренды помещений и сооружений со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

 

Будут открыты центры обучения языку принимающих стран для максимального соответствия соискателей работы за рубежом требованиям работодателя.


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