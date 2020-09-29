Знаменитому фильму «Бунт невесток» исполнилось 35 лет

Фильму «Бунт невесток», входящему в Золотой фонд узбекского кино, исполнилось 35 лет. Об этом пишет "Даракчи".

Лента была снята в 1985 году. Картина комедийного жанра рассказывает историю Фармонбиби и ее семи невесток.

Герои этого фильма — члены большой семьи, правит которой старая Фарман-биби. Честная и мудрая, любящая мать, справедливая свекровь на первый взгляд может показаться расчетливой и деспотичной хозяйкой семьи, время от времени сдерживающей семерых невесток своих сыновей, а также двадцать внуков от всевозможных глупостей. Такой она и была для Нигоры, жены младшего сына, до тех пор, пока невестка не взбунтовалась против семейного деспотизма Фарман-биби и не привлекла на свою сторону остальных невесток. Однако бунт закончился, что называется, вничью: героини, наконец, увидели друг в друге замечательные черты характера, и решили жить, как и прежде, — в миру и достатке.

«Бунт невесток» основан на произведении народного писателя Узбекистана Саида Ахмада.

Режиссёр - Мелис Абзалов, автор сценария - Эдуард Акопов, оператор - Наджмиддин Гуломов, композитор - Мирхалил Махмудов.

В фильме снимались: Турсуной Жафарова, Дилором Эгамбердиева, Дилбар Икромова, Клара Жалилова, Ноила Тошкенбоева, Луиза Косимова, Рихси Ибрагимова, Гулчехра Саъдуллаева и Наби Рахимов.