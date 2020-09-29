Шавкат Мирзиёев подписал закон об отмене порядка задержания авто на штрафстоянках из-за отсутствия страховки

Правоохранительные органы больше не имеют право отправлять автомобили на штрафстоянки из-за отсутствия страховки, сообщает Podrobno.uz.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим сокращением бюрократических барьеров и внедрением современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций", который накануне подписал президент Узбекистана.

Документ внес изменения в статью 291 Кодекса об административной ответственности в части основания и порядка задержания и осмотра транспортных средств.

Теперь полностью отменен порядок задержания транспортных средств за отсутствие у водителей при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Изучение, проведенное ранее, показало, что в зарубежных странах, особенно в Германии, Англии, Российской Федерации, Беларуси и ряде штатов США, существуют административные штрафы за отсутствие страховых полисов по обязательному страхованию гражданской ответственности, при этом сами авто на штрафстоянки не отправляются.