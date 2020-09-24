В Узбекистане планируется установить "День без автомобиля"

В соответствии с проектом постановления президента, в Министерстве физической культуры и спорта предложили назначить республиканский "День без автомобиля". Об этом сообщает

В ряде стран Международный день без автомобиля проводится 22 сентября, в связи с этим в документе предусмотрено со следующего года объявить каждое третье воскресенье сентября "Днем без автомобилей". В течение суток планируется запретить движение транспорта, кроме спецтранспорта, такси, доставки, скорой помощи, общественного транспорта, а также личного транспорта в случаях веской необходимости.

Кроме того, на основании решения Совета народных депутатов "День без автомобиля" может проводиться в городах и областях отдельно.

Также проектом предусмотрено возведение надземных и подземных переходов на перекрестках с большим потоком машин и крупных пересечениях дорог. Отмечается, что при установке светофоров временной интервал переключения сигнала устройства должен быть приоритетным для пешеходов.

Обсуждение проекта продлится до 8 октября 2020 года.

Напомним: 22 сентября заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов на своей официальной странице в Facebook призывал узбекистанцев поддержать Всемирный день без автомобиля.