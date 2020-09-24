» » » В Узбекистане планируется установить "День без автомобиля"
﻿
  • 24 сентябрь 2020 10:53
  • 63

В Узбекистане планируется установить "День без автомобиля"

В соответствии с проектом постановления президента, в Министерстве физической культуры и спорта предложили назначить республиканский "День без автомобиля". Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

 

В ряде стран Международный день без автомобиля проводится 22 сентября, в связи с этим в документе предусмотрено со следующего года объявить каждое третье воскресенье сентября "Днем без автомобилей". В течение суток планируется запретить движение транспорта, кроме спецтранспорта, такси, доставки, скорой помощи, общественного транспорта, а также личного транспорта в случаях веской необходимости.

 

Кроме того, на основании решения Совета народных депутатов "День без автомобиля" может проводиться в городах и областях отдельно.

 

Также проектом предусмотрено возведение надземных и подземных переходов на перекрестках с большим потоком машин и крупных пересечениях дорог. Отмечается, что при установке светофоров временной интервал переключения сигнала устройства должен быть приоритетным для пешеходов.

 

Обсуждение проекта продлится до 8 октября 2020 года.

 

Напомним: 22 сентября заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов на своей официальной странице в Facebook призывал узбекистанцев поддержать Всемирный день без автомобиля.


Похожие статьи:
﻿
Можно ли водителю находиться в машине без медицинской маски?

Можно ли водителю находиться в машине без медицинской маски?

Новости Узбекистана
﻿
Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?

Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?

Новости Узбекистана
﻿
Акция

Акция "День без автомобиля" в Узбекистане станет ежемесячной

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Пятница будет днем безопасности дорожного движения

Пятница будет днем безопасности дорожного движения

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане пятница станет

В Узбекистане пятница станет "Днем без машин"

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика