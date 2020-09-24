Нью-Йорк обзавелся узбекской школой

В районе Бруклин Нью-Йорка (США) открылась узбекская школа Ziyo Art, сообщает пресс-служба МИДа Узбекистана.

Церемония официального открытия состоялась 19 сентября этого года. Мероприятие было организовано Генеральным консульством Узбекистана в Нью-Йорке совместно с диаспоральной организацией Mahalla USA.

Как отметило Генконсульство, школа расположена по адресу: 16 Avenue О, Brooklyn NY 11204. В школе обучают таким предметам, как: узбекский язык и литература, этика, изобразительное искусство, шахматы и математика.

Занятия будут проводиться по субботам и воскресеньям на узбекском языке квалифицированными преподавателями, отобранными на конкурсной основе, с использованием специальных учебных материалов, полученных из Узбекистана.

Генконсульством от имени правительства Узбекистана были переданы в фонд библиотеки узбекской школы книги и художественные литературы.

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