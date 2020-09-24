В Узбекистане установлены размеры арендной платы за учебники на 2020-2021 учебный год

В целях кардинального улучшения и упрощения системы расчета арендной платы за комплект учебников и создания удобства для родителей, с 2020-2021 учебного года введена единая арендная плата за один учебник или рабочую тетрадь. Арендная плата за один учебник составляет 2200 сумов.

В связи с пандемией в этом году в виде исключения продлевается срок оплаты за аренду комплекта учебников в школе до 10 октября. Однако, если у родителей возникнут проблемы с внесением этого платежа, они могут обратиться в общеобразовательное учреждение с просьбой о продлении срока оплаты. В случае отсрочки оплаты аренды 50% этого платежа необходимо оплатить до 10 октября, а оставшуюся часть - до 30 ноября.

Также установлен порядок бесплатного предоставления учебников учащимся из семей, нуждающихся в социальной защите, за счет библиотечного фонда средней школы.

Как отмечает МНО, учебники сдаются в аренду в полном объеме в установленном порядке. В случае выдачи неполного комплекта, родители могут обращаться по следующим горячим линиям Министерства народного образования Республики Каракалпакстан, областных управлений народного образования и Главного управления народного образования города Ташкента:

Стоимость аренды комплекта учебников для русскоязычных классов:

- для учеников первого класса – выданы бесплатно в комплекте Президентского подарка;

- для 2-класса – 26 400 сумов;

- для 3-класса – 24 200 сумов;

- для 4-класса – 24 200 сумов;

- для 5-класса – 28 600 сумов;

- для 6-класса – 33 000 сумов;

- для 7-класса – 34 700 сумов;

- для 8-класса – 39 600 сумов;

- для 9-класса – 37 400 сумов;

- для 10-класса – 39 600 сумов;

- для 11-класса – 44 000 сумов.

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