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  • 23 сентябрь 2020 15:22
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Стимулирующие выплаты бюджетникам приостановили до 1 января

Стимулирующие выплаты бюджетникам приостановили до 1 январяКабинет Министров принял постановление о мерах по обеспечению стабильности и оптимизации расходов государственного бюджета на 2020 год.

 

Согласно документу, до 1 января 2021 года в Узбекистане приостановили начисление работникам бюджетных организаций выплат за счет средств специального фонда материального стимулирования и директорского фонда (за исключением работников медицинских, медико-социальных учреждений, детских домов, а также работников, к которым применяются 1−3-й разряды оплаты труда).

 

Постановлением также утверждены оптимизированные расходы республиканского и местных бюджетов.

 

В Антикризисном фонде при Министерстве финансов также оптимизируют расходы на 224,2 мрлд сумов.

 

Напомним, с 16 апреля по 1 октября текущего года в Узбекистане приостановили начисление некоторых выплат работникам бюджетных организаций.

 

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