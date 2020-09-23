Стимулирующие выплаты бюджетникам приостановили до 1 января

Кабинет Министров принял постановление о мерах по обеспечению стабильности и оптимизации расходов государственного бюджета на 2020 год.

Согласно документу, до 1 января 2021 года в Узбекистане приостановили начисление работникам бюджетных организаций выплат за счет средств специального фонда материального стимулирования и директорского фонда (за исключением работников медицинских, медико-социальных учреждений, детских домов, а также работников, к которым применяются 1−3-й разряды оплаты труда).

Постановлением также утверждены оптимизированные расходы республиканского и местных бюджетов.

В Антикризисном фонде при Министерстве финансов также оптимизируют расходы на 224,2 мрлд сумов.

Напомним, с 16 апреля по 1 октября текущего года в Узбекистане приостановили начисление некоторых выплат работникам бюджетных организаций.

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