Официальная статистика по коронавирусу может оказаться неверной

22 сентября в Министерстве здравоохранения Узбекистана не предоставили ежедневную статистику о количестве инфицированных, выздоровевших и умерших от коронавируса в стране в форме таблицы, как это делалось обычно. Об этом пишет

Такое сокращение данных, предоставляемых общественности, случилось после критической статьи, намекающей на наличие ошибок в статистике министерства.

Кроме того, на фоне всё больших различий статистики смертности, подсчитываемой активной общественностью, со статистикой министерства, в Минздраве прекратили публиковать такие сведения, как инициалы, пол, возраст, место жительства умерших.

Согласно статье, опубликованной 22 сентября в Daryo.uz, более сотни больных, инфицированных коронавирусом в Ташкентской области, начали вдруг выздоравливать всего через 2-3 дня после официального подтверждения заболевания.

«Облздрав пока не может похвастаться своими достижениями, но, если сопоставить с ежедневными отчётами Министерства здравоохранения, можно наблюдать, что больные уж очень быстро выздоравливают» - пишет издание.

Сообщалось, что из расчётов, основанных на официальной статистике, можно сделать следующий вывод: якобы, в Ташкентской области 14 сентября на 23:30, уже выздоровели все заболевшие 11 сентября и ранее, а 29 человек, у которых COVID-19 был зафиксирован 12 сентября, выздоровели через 2 дня.

Если верить официальной статистике, то 10 сентября в области более 130 человек, инфицированных коронавирусом, поправились уже через два дня.

В Ташкентской области имеется не менее двух примеров, когда больные выздоравливали не только через 2, но и через 3 дня.

«Тенденция излечения больных за 2-3 дня продолжается с середины августа. Вы можете взять любые 4 дня месяца, сопоставить, и убедиться в этом» - говорится в статье. Отмечалось, что при сопоставлении цифр, приведённых в статистике Ташкентской области, складывается такое впечатление, что кто-то просто «рисует» эти цифры для «поддержания баланса» между заболевшими и выздоровевшими.

Для сведения следует сказать, что одно из обвинений, выдвинутых прокуратурой в отношении главврача инфекционной больницы города Чирчика Ташкентской области Гулжахон Юлдошевой, также относится к этой теме. Главный инфекционист области, находящаяся в данный момент под арестом, обвиняется во внесении в историю болезни инфицированного коронавирусом пациента Ф.Рустамова ложных данных о его полном выздоровлении от COVID-19.

Напоминаем, президент Шавкат Мирзиёев на собрании 28 августа предупреждал руководителей о принятии строгих мер, вплоть до уголовной ответственности, в отношении лиц, пытающихся сокрыть цифры по реальному положению дел.

Официальная статистика на 22 сентября

По данным министерства здравоохранения, 22 сентября в Узбекистане COVID-19 был выявлен у 598 человек, а выздоровели 618 человек.

Общее количество случаев заболевания согласно официальной статистике составляет 52 857, количество выздоровевших – 49 224, а число умерших – 443.

Распределение новых 598 случаев в разрезе областей было следующим (в Наманганской области снова обнаружено около 100 случаев):

· в городе Ташкенте – 297 человек;

· в Ташкентской области – 129 человек;

· в Наманганской области – 98 человек;

· в Андижанской области – 16 человек;

· в Джизакской области – 12 человек;

· в Сурхандарьинской области – 11 человек;

· в Кашкадарьинской области – 10 человек;

· в Республике Каракалпакстан – 9 человек;

· в Самаркандской области – 9 человек;

· в Хорезмской области – 7 человек.

Показатель выздоровления составляет 93 процента (49 224 из 52 857 больных):

· в городе Ташкенте – 323 человека;

· в Ташкентской области – 131 человек;

· в Наманганской области – 84 человека;

· в Самаркандской области – 25 человек;

· в Андижанской области – 16 человек;

· в Хорезмской области – 12 человек;

· в Джизакской области – 11 человек;

· в Кашкадарьинской области – 8 человек;

· в Сурхандарьинской области – 5 человек;

· в Республике Каракалпакстан – 3 человека.

В ежедневном итоговом отчёте Министерства здравоохранения не предоставлены данные о количестве умерших 22 сентября. В сводках, опубликованных утром и вечером, сообщалось о смерти 4 человек, но сведения об их поле, возрасте, месте жительства, месте лечения - отсутствуют.

Известно только, что один из этих четырёх человек был женского пола, еще один – мужского.

«Сейчас в стране нашими врачами принимаются меры лечения 3 191 пациента по установленным стандартам» - говорится в официальном сообщении.

До этого в предоставляемой информации непонятным образом сообщалось, что все эти пациенты лечатся в больнице.

Также не была внесена ясность в количество больных в тяжёлом и критическом состоянии.

В целом, населению Узбекистана не известно, сколько человек сейчас лечатся от COVID-19 в больницах страны.