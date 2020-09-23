» » » Из-за случаев мошенничества система UZIMEI изменила способ регистрации телефонов
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  • 23 сентябрь 2020 9:05
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Из-за случаев мошенничества система UZIMEI изменила способ регистрации телефонов

Из-за случаев мошенничества система UZIMEI изменила способ регистрации телефоновИз-за случаев мошенничества система UZIMEI изменила способ регистрации телефонов, сообщает Podrobno.uz.

 

"В целях предотвращения случаев регистрации мобильных устройств путем использования персональных данных третьих лиц (паспортные данные и номер телефона) без их ведома внесено изменение в процесс регистрации", – отметили в компании UZIMEI.

 

Теперь, согласно новому порядку, абонентский номер, используемый физическими лицами при регистрации IMEI-кода/кодов устройства, должен быть оформлен у местного мобильного оператора на имя заявителя.

 

То есть теперь номер телефона, с которого вы будете регистрировать IMEI-код, должен быть оформлен у одного из сотовых операторов, на тот паспорт, на который вы регистрируете IMEI-код.


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