Из-за случаев мошенничества система UZIMEI изменила способ регистрации телефонов, сообщает Podrobno.uz.

"В целях предотвращения случаев регистрации мобильных устройств путем использования персональных данных третьих лиц (паспортные данные и номер телефона) без их ведома внесено изменение в процесс регистрации", – отметили в компании UZIMEI.

Теперь, согласно новому порядку, абонентский номер, используемый физическими лицами при регистрации IMEI-кода/кодов устройства, должен быть оформлен у местного мобильного оператора на имя заявителя.

То есть теперь номер телефона, с которого вы будете регистрировать IMEI-код, должен быть оформлен у одного из сотовых операторов, на тот паспорт, на который вы регистрируете IMEI-код.