В Узбекистан прибыл гуманитарный груз американской благотворительной организацией «Globus Relief» стоимостью свыше $800 тысяч

В целях укрепления системы здравоохранения Узбекистана в усилиях по противодействию пандемии коронавируса американской благотворительной организацией «Globus Relief» предоставленгуманитарный груз с общей стоимостью в 808 тыс. долл. США.

По информации Посольства Республики Узбекистан в Вашингтоне 21 сентября т.г. в республику из г.Солт-Лейк-Сити штата Юта доставлены два контейнера медицинских препаратов и изделий из более чем 2 тыс. наименований. В пакет гуманитарной помощи вошли комплекты изделий для неинвазивной вентиляции легких, диагностирующие аппараты, стерилизующие контейнеры, антисептические средства, кресла-коляски, ортопедические и хирургические инструменты и др.

Предоставленные медицинские принадлежности будут переданы в государственные медучреждения в отдаленных регионах Узбекистана.

Напомним, что договоренность об оказании Узбекистану гуманитарной помощи с общей стоимостью в 1,8 млн. долларов была достигнута в ходе встречи главы нашей дипмиссии в Вашингтоне Жавлона Вахабова с представителями ряда благотворительных организаций США.

Ранее неправительственной организацией «Project Hope» были доставлены средства индивидуальной защиты, свыше 20 тысяч тестов для выявления коронавируса, а также медицинское оборудование (дефибрилляторы и кардиомониторы) с общей стоимостью в 600 тыс. долл.

В свою очередь, американской благотворительной организацией «Адвентистское агентство помощи и развития» (ADRA) в июле т.г. был запущен проект по передаче нуждающимся жителям Узбекистана продовольственных товаров (пшеничная мука, рис, растительное масло, бобовые, соль, сахар и мясные изделия) на общую сумму в 400 тыс. долл. США. Все продукты питания были приобретены на рынках Узбекистана и распределены по всей стране, в том числе для жителей Сырдарьинской области, пострадавших от наводнения в начале мая т.г.

«Project Hope» – международная неправительственная гуманитарная организация, созданная в 1958 году в г.Милвуд (шт. Вирджиния).

Специализируется на оказании гуманитарной помощи в сфере здравоохранения (с акцентом на материнское, детское и репродуктивное здоровье и борьбу с туберкулезом и инфекционными заболеваниями). В настоящее время реализует проекты в 26 странах мира. Представительство Project Hope функционирует в Узбекистане с 1999 года.

«ADRA» – международная благотворительная организация, созданная в 1956 году со штаб-квартирой в г. Силвер Спринг (шт. Мэриленд). Имеет представительства в 125 странах мира. Основная цель организации – содействие социально уязвимым людям через проекты социально-экономического развития, продовольственной безопасности, первичного здравоохранения и образования. ADRA имеет консультативный статус при Экономическом и социальном Совете ООН.





«Globus Relief» – некоммерческая организация, созданная в 1996 году в г. Солт-Лейк-Сити (шт. Юта). Содействует в сборе, обработке и распределении медикаментов и предметов медицинского назначения среди благотворительных организаций в США и по всему миру. С момента образования обеспечила сбор и доставку лекарственных средств и медицинских принадлежностей в размере более $1 млрд. для более чем 800 благотворительных организаций в более чем 140 странах мира.