В Ташкенте стартует кинофестиваль «Шум бола 2020»

Национальное агентство «Узбеккино» в сотрудничестве с Институтом Гете в Ташкенте и с Международным кинофестивалем "Шлингель” проведет кинофестиваль «Шум бола 2020». Об этом сообщает "Даракчи".

Фестиваль пройдет с 21 по 25 сентября на "Хумо Арене".

Современные и актуальные немецкие фильмы будут представлены на узбекском и русском языках, международным кинофестивалем "Schlingel”, предоставляющим новейшие международные продукты детской и подростковой киноиндустрии.

В рамках фестиваля также будут представлены короткометражные фильмы, снятые узбекскими кинематографистами, в том числе новые фильмы киножурнала "Зумраша”, созданные по заказу Национального агентства "Узбеккино”.

Фестиваль «Шум бола 2020» предназначен для детей, молодежи, родителей, учителей и профессионалов.

Вход на шоу свободный. Ношение маски обязательное условие посещения киносеанса. Места ограничены.

Для информации: В программе фестиваля принимают участие такие немецкие фильмы, как «Идеальные друзья», «Невидимая Сью», «Рокка меняет мир», «Фрици - поворотный момент в истории».

Здесь можно ознакомиться подробно с программой фестиваля.