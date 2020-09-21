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  • 21 сентябрь 2020 11:11
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В Ташкенте стартует кинофестиваль «Шум бола 2020»

В Ташкенте стартует кинофестиваль «Шум бола 2020»

Национальное агентство «Узбеккино» в сотрудничестве с Институтом Гете в Ташкенте и с Международным кинофестивалем "Шлингель” проведет кинофестиваль «Шум бола 2020». Об этом сообщает "Даракчи".

 

Фестиваль пройдет с 21 по 25 сентября на "Хумо Арене".

 

Современные и актуальные немецкие фильмы будут представлены на узбекском и русском языках, международным кинофестивалем "Schlingel”, предоставляющим новейшие международные продукты детской и подростковой киноиндустрии.

 

В рамках фестиваля также будут представлены короткометражные фильмы, снятые узбекскими кинематографистами, в том числе новые фильмы киножурнала "Зумраша”, созданные по заказу Национального агентства "Узбеккино”.

 

Фестиваль «Шум бола 2020» предназначен для детей, молодежи, родителей, учителей и профессионалов.

 

Вход на шоу свободный. Ношение маски обязательное условие посещения киносеанса. Места ограничены.

 

Для информации: В программе фестиваля принимают участие такие немецкие фильмы, как «Идеальные друзья», «Невидимая Сью», «Рокка меняет мир», «Фрици - поворотный момент в истории».

 

Здесь можно ознакомиться подробно с программой фестиваля.


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