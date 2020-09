В МНО извинились за ошибку в онлайн-уроке, где Нью-Йорк был назван столицей США

Первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев извинился за ошибку, допущенную в ходе в онлайн-урока, где Нью-Йорк был назван столицей США, сообщает Podrobno.uz

"Как многие знают, в рамках видеоурока английского языка в эфир пошла ошибка – педагог перепутала столицу США и неправильно произнесла название столицы КНР. Можно оправдываться и говорить, что в день снимается более 100 уроков (а это 25-30 часов эфирного времени), в съемочный процесс вовлечено большое количество педагогов", – отметил он.

Однако, по словам Шарифходжаева, при всем при этом данные факты не могут служить оправданием явного ляпа в эфире.

"Хотел бы принести извинения всем ученикам, родителям и другим людям. Ошибка произошла, будем делать максимум, чтобы такие ошибки не повторялись. Очень прошу не оскорблять учителей, привлеченных в проект "Онлайн школа". Сегодня все педагоги вынуждены работать на нескольких фронтах, учителя, принимающие участия в съемках, параллельно ведут занятия в традиционном формате в своей школе", – подчеркнул он.

Он также добавил, что каждый из нас делал ошибки, кто-то больше, кто-то меньше.

"Надеюсь, данный случай, заставит всех более профессионально подходит к своим обязанностям. Всем спасибо и скорейшего завершения пандемии", – заметил чиновник.

Он также добавил постскриптум на английском языке:

P.S: Dear American friends, of course we know that NY isn`t capital of USA.