Узбекистан ждет холодная зима

Шавкат Мирзиёев в пятницу провел видеоселекторное совещание по вопросам ускорения подготовки к осенне-зимнему сезону.

"В этом году ожидается холодная зима с температурой воздуха на 2-5 градусов ниже, чем в предыдущие годы. В связи с этим Кабинету Министров поручено принять отдельные нормативные акты по подготовке к сезону в 12 районах Ташкента, Каракалпакстане и областях, исходя из реальной ситуации на местах", – сообщили в пресс-службе президента.

Определены ответственные за организацию подготовки: премьер-министр – в районах столицы, его первый заместитель – в регионах. Отмечалось, что работы необходимо начать прежде всего в 56 районах и городах со сложной ситуацией в этом направлении.

Поставлена задача завершить до 1 ноября подготовку к сезону более 3 тысяч нуждающихся в ремонте многоэтажных домов, в 131 объекте социальной сферы выполнить капитальный ремонт, а в 3 тысячах объектах – текущий.

С учетом необходимости на предстоящий осенне-зимний период 6 миллионов тонн угольной продукции определены меры по заготовке резервов и доставке угля. Отмечалось, что для удешевления этого энергоресурса важно предоставить скидки предпринимателям-импортерам на железнодорожные перевозки угля.

Генеральной прокуратуре дано указание предупреждать случаи необоснованного завышения цен на уголь, спекуляции и хищения.

Акционерному обществу "Худудгазтаъминот" поручено поставить 385 тысяч тонн сжиженного природного газа в районы с недостаточным доступом к природному газу.

Ожидается, что в этом сезоне спрос на электроэнергию возрастет на 7,5 процента по сравнению с прошлогодним. Подчеркнута важность обеспечения тепловых электростанций природным газом и мазутом, ремонта линий электропередач, подстанций и трансформаторов для стабильной работы сетей.

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