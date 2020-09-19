«Планов по изменению графика школьных каникул нет» — МНО

Министерство народного образования Узбекистана пока не планирует вносить изменения в график школьных каникул, сообщили в пресс-службе МНО. Из-за пандемии коронавируса учебный год в стране начался 14 сентября.

«В случае необходимости изменение будет производиться решением Республиканской специальной комиссии, и об этом дополнительно будет сообщено», — отметили в министерстве.

По действующему графику учебный год длится со 2 сентября по 25 мая и делится на 4 четверти. Согласно положению, утвержденному постановлением Кабинета Министров в 2017 году, дни каникул распределены следующим образом:

Ø осенние каникулы — 6 календарных дней с 4 ноября;

Ø зимние каникулы — 14 календарных дней с 28 декабря;

Ø весенние каникулы — 7 календарных дней с 21 марта;

Ø летние каникулы — с 26 мая по 1 сентября.

Для первоклассников в феврале положены дополнительные недельные каникулы.

Как мы уже писали, по состоянию на 16 сентября только 25,5% школ Узбекистана (2550 из 9986) ведут учебу в традиционной форме. Больше всего школ открылось в Навоийской области (80,5%), меньше — в Самаркандской (5,1%).

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