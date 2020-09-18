МВД предлагает запретить очень громкую музыку в автомобилях

Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для обсуждения законопроект о внесении изменений и дополнений в статью 127 (нарушение правил пользования, установки звуковых, световых и других устройств транспортных средств) Кодекса об административной ответственности.

Как пишет Gazeta.uz, документом предлагается изменить часть 1 данной статьи (бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство), дополнив ее запретом на использование в населенных пунктах магнитофонов автомобилей и других аудиоустройств на высокой громкости.

В действующем законодательстве штраф за нарушение части 1 статьи 127 КоАО составляет 1 БРВ (223 тысячи сумов). Министерство предлагает увеличить размер штрафа до 3 БРВ (669 тысяч сумов).

В обосновании законопроекта говорится, что использование аудиосистем на высокой громкости в населенных пунктах нарушает покой граждан и препятствует их нормальному отдыху.

По данным МВД, в 2018 году за нарушение, предусмотренное частью 1 указанной статьи, к ответственности было привлечено 6466 человек, в 2019 году — 9911, а за первые восемь месяцев 2020 года — 8763.

Ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, МВД отмечает, что громкость звука в салоне автомобиля не должна превышать 85 дБ, на такой громкости слушать звук можно не более 8 часов. Если громкость составляет 90 дБ, то допустимое время прослушивания сокращается до 2,5 часа, 95 дБ — 47 минут, 100 дБ — 15 минут, 105 дБ — 4 минуты, 115 дБ — 28 секунд и 120 дБ — 9 секунд. Превышении этого времени может нанести вред здоровью и привести к глухоте, говорится в документе.

МВД приводит в пример мировую практику. В Сингапуре штраф за бесцельную подачу звукового сигнала составляет 1500 местных долларов (5,4 млн сумов). В России также предлагается внести изменения в законодательство, увеличив штраф за это нарушение в 10 раз — до 10 тысяч рублей (почти 1,5 млн сумов).