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  • 18 сентябрь 2020 14:46
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Вторая бригада московских врачей вылетела в Узбекистан для борьбы с коронавирусом

Вторая бригада московских врачей вылетела в Узбекистан для борьбы с коронавирусомБригада из 35 московских врачей вылетела в Узбекистан для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19, сообщает Podrobno.uz.

 

Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Константин Покровский, врач – хирург городской клинической больницы №67 имени Ворохобова. Ранее он руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам во Владикавказе и Республике Тыва. Это уже второй межгосударственный медицинский выезд врачей Департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом. В июле столичные медики помогали коллегам в Казахстане.

 

В составе мультидисциплинарной бригады врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры – анестезисты, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульманологи и терапевты. Это врачи из пятнадцати ведущих московских стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц Департамента здравоохранения Москвы.

 

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

 

В Узбекистане специалисты оценят обстановку и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, вести прием и осматривать пациентов в красной зоне, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.


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