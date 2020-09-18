Впервые в Узбекистане состоялся суд над "интернет-пиратом"

Впервые в истории «Узбеккино» состоялся суд над «пиратом», нелегально распространившим продукцию агентства.

Национальное агентство «Узбеккино» совместно с Обществом по защите авторских и смежных прав Республики Узбекистан обратилось в суд с просьбой привлечь веб-ресурс и гражданина Ж.И. 1983 года рождения к ответственности за незаконное распространение национальных фильмов.

«Пират» предстал перед судом в Административном суде города Коканд и понёс наказание согласно статье 177-1 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

"Отметим, проблема защиты авторских прав в Узбекистане стоит весьма остро. На текущий день Узбекистан остается в числе стран - лидеров по производству и потреблению пиратской продукции. Причины этого феномена следует искать, как нам представляется, в уникальной специфике социокультурного и экономического быта", - говорится в сообщении "Узбеккино".

Для справки: Статья 177-1. Нарушение авторского права и смежных прав

Незаконное использование произведений или объектов смежных прав, а равно воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения контрафактных экземпляров произведений или объектов смежных прав либо указание ложной информации на экземплярах произведений или объектов смежных прав об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторского права и смежных прав —влечет наложение штрафа на граждан от одной до пяти, а на должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчетных величин с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и объектов смежных прав, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения и распространения, и иных орудий совершения правонарушения.



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