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  • 18 сентябрь 2020 10:16
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В Узбекистане в 2 раза увеличили штраф за рубку деревьев

В Узбекистане в 2 раза увеличили штраф за рубку деревьев

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении проект документа, которым будут в два раза увеличены штрафы за незаконную рубку деревьев, сообщает Podrobno.uz.

 

Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием охраны объектов растительного мира".

 

Документом усиливается уголовная и административная ответственность за незаконную рубку, уничтожение, раскорчевку, повреждение или пересадку деревьев, кустарников и других растений.

 

"Настоящим проектом закона вносятся изменения в Уголовный кодекс. В нем предусматривается усиление санкций путем увеличения размера штрафов в два раза. Кроме того, Кодексом об административной ответственности закрепляется конфискация орудий и предметов, явившихся непосредственным предметом совершения административных правонарушений за совершаемое правонарушение в этой сфере", – отметил спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов.

 

По его словам, принятие документа путем усиления личной ответственности руководителей государственных органов, хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды и граждан послужит уменьшению правонарушений в этом направлении.

 

Напомним, что производители мебели завезли в Узбекистан с начала года леса и лесоматериалов на 610 миллионов долларов.

 

Импорт 1 кубометра леса обходится мебельщикам в 500 долларов, плюс 1500-2000 долларов – транспортные расходы на импорт 1 вагона лесопродукции из России.


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