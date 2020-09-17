В Узбекистане с 1 октября снимаются ограничения на международный туризм. Туристические группы разрешили не помещать на карантин, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

Туристические фирмы, занимающиеся доставкой иностранных путешественников в Узбекистан, теперь смогут организовывать поездки туристических групп (не менее 5 и не более 15 человек). Данные группы разрешено не помещать на 14-дневный карантин.

При этом туристические компании должны будут убедиться, что все приезжающие путешественники сдали ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, у туристов в обязательном порядке должна быть медицинская страховка.

Если у туриста будут обнаружены симптомы ковида, он должен будет пройти обязательное тестирование за свой счет на контрольно-пропускном пункте при въезде в страну. Если болезнь подтвердиться – его отправят на карантин за его счет, он пройдет лечение и потом сможет вернуться домой.