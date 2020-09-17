Уточнен порядок въезда авипассажиров в Узбекистан в период пандемии

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом объявлен порядок въезда пассажиров в Узбекистан воздушным транспортом, сообщила администрация компании Uzbekistan Airports.

Согласно правилам, пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан из «желтой» и «красной» зон, при регистрации на рейс должны предоставить справку представителю авиакомпании с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на английском или русском языках. Срок справки о прохождении ПЦР-теста не должен превышать 72 часов до вылета. При отсутствии отрицательного результата теста, пассажирам будет отказано в регистрации на рейс.

По прилету в Узбекистан пассажирам необходимо пройти термометрию.

Пассажиры, прибывающие из стран «красной» зоны, в зале прилета аэропорта должны предъявить сотрудникам службы паспортного контроля справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом и заполненную анкету-обязательство на 14-дневную домашнюю самоизоляцию (на английском языке / на русском и узбекском языках).

Анкета-обязательство для граждан Узбекистана заполняется по месту постоянного жительства, а для иностранных граждан — по месту временной регистрации в стране.

Пассажиры, прибывающие из стран «желтой» зоны, должны предъявить сотрудникам службы паспортного контроля справку о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом. В случае отсутствия справки пассажиры сдают пробы на ПЦР-тест за свой счет в аэропорту прибытия и заполняют анкету-обязательство на 14-дневную домашнюю самоизоляцию. Анкета передается сотрудникам пограничной службы.

На пассажиров, прибывающих из стран «зеленой» зоны (за исключением пассажиров с симптомами заболевания), карантинные требования не распространяются.

При этом зоны обновляются еженедельно Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия.

Порядок для «транзитников»

Транзитным пассажирам, прибывающим из «желтой» и «зеленой» зон через «красную» зону, разрешается въезд в Узбекистан. Такой пассажир после прибытия в страну, при отсутствии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, проходит ПЦР-тестирование в аэропорту за свой счет и заполняет анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию.

Транзитные пассажиры, прибывающие из «красной» зоны через «желтую» и «зеленую» зоны, разрешается въезд в Узбекистан. Такой пассажир после прибытия в страну, при отсутствии справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом, проходит ПЦР-тестирование в аэропорту за свой счет и заполняет анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию.

Пассажиры, у которых по прилету будет наблюдаться повышенная температура или иные симптомы COVID-19, будут обследованы в аэропортах Узбекистана. При положительном результате ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры будут госпитализированы для лечения.

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