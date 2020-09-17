В Джизакской области школьница умерла во время урока в первый день учебного года. Находившиеся в школе врачи не смогли спасти девятиклассницу, сообщает Podrobno.uz

Девочка скончалась на уроке информатики в 11-й общеобразовательной школе Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

Девятиклассница пришла утром в школу в хорошем состоянии, с нормальной температурой, рассказала заместитель директора школы Дильноза Хатамова программе "Замон" телеканала "Севимли". Около 15:00, за пятнадцать минут до окончания урока, ученица потеряла сознание.

В этот момент в школе находились врачи из сельского медицинского центра Хаваслик, которые делали прививки первоклассникам. Они пытались реанимировать школьницу, хотя та не подавала признаков жизни.

Врачи проводили массаж сердца и делали искусственное дыхание, но спасти девочку не удалось.

Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, смерть Ш. С. (2005 г. р.) наступила 16 сентября примерно в 10:10. Девочка облокотилась о подоконник и потеряла сознание. Согласно собранным первичным документам, у девушки отсутствовали хронические заболевания, а на ее теле не обнаружены какие-либо телесные повреждения.

В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному инциденту. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, девушка скончалась от резкого наступления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Следствие продолжается.