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  • 17 сентябрь 2020 18:30
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В Джизакской области школьница умерла во время урока

В Джизакской области школьница умерла во время урока

В Джизакской области школьница умерла во время урока в первый день учебного года. Находившиеся в школе врачи не смогли спасти девятиклассницу, сообщает Podrobno.uz.

 

Девочка скончалась на уроке информатики в 11-й общеобразовательной школе Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

 

Девятиклассница пришла утром в школу в хорошем состоянии, с нормальной температурой, рассказала заместитель директора школы Дильноза Хатамова программе "Замон" телеканала "Севимли". Около 15:00, за пятнадцать минут до окончания урока, ученица потеряла сознание.

 

В этот момент в школе находились врачи из сельского медицинского центра Хаваслик, которые делали прививки первоклассникам. Они пытались реанимировать школьницу, хотя та не подавала признаков жизни.

 

Врачи проводили массаж сердца и делали искусственное дыхание, но спасти девочку не удалось.

 

Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, смерть Ш. С. (2005 г. р.) наступила 16 сентября примерно в 10:10. Девочка облокотилась о подоконник и потеряла сознание. Согласно собранным первичным документам, у девушки отсутствовали хронические заболевания, а на ее теле не обнаружены какие-либо телесные повреждения.

 

В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному инциденту. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

 

По предварительным данным, девушка скончалась от резкого наступления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Следствие продолжается.


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