Uzbekistan Airways начала свободную продажу билетов на чартеры из нескольких городов России, сообщает Podrobno.uz

Это сделано для создания благоприятных условий гражданам Узбекистана по возвращению на Родину.

На данный момент билеты можно купить на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, которые прилетают в Ташкент. Пока данная практика будет действовать в течение сентября.

"Авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешён только гражданам Узбекистана с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР (действительна не менее чем за 72 часа до вылета рейса). Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут", – отметили в Uzbekistan Airways.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи Uzbekistan airways или у агентов по продаже в вашем регионе.