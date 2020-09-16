Узбекистан нарастил импорт сотовых телефонов

За восемь месяцев Узбекистан импортировал мобильные телефоны на $23,3 млн, что на $3,7 млн больше, чем в прошлом году, сообщает UzReport со ссылкой на Госкомстат республики.

Всего из 18 государств в страну завезли 360,4 тыс. устройств. Первое место в списке занимает Китай с объемом $14,9 млн. На втором - Вьетнам ($3,7 млн). Третья строчка принадлежит Индии ($2,8 млн), а четвертая ОАЭ ($1,1 млн).

Отметим, что в самом Узбекистане за весь прошлый год выпустили 235 тыс. мобильных и других беспроводных телефонов на 31,7 млрд сумов.