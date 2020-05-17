В Узбекистане запретили дезинфекционные туннели





Он подчеркнул, что решение принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.





Как сообщили в Минздраве, вместо них на входах будут установлены санитайзеры-диспенсеры с антисептическими средствами, подходящими для обработки кожи. Также будет внедрена практика обеспечения посетителей медицинскими или одноразовыми масками при необходимости.





Напомним, в начале сентября Минздрав назвал дезинфекционные туннели самой бесполезной мерой в борьбе с коронавирусной инфекцией, подчеркнув, что они не только малоэффективны, но и вредны.





Директор Республиканского научно-специализированного аллергологического центра, доктор медицинских наук, профессор Ильмира Разикова отмечала, что растворы хлора, используемые в дезинфекционных туннелях, могут оказать «опасное воздействие на организм человека».

Чуть позже член штаба по борьбе с коронавирусом, эпидемиолог Рустам Икрамов выступил в защиту туннелей, отметив, что их необходимо продолжать использовать в качестве вспомогательного средства. В частности, он связал снижение количества острых кишечных инфекционных заболеваний и вирусного гепатита А в стране именно с использованием дезинфекционных туннелей.

Всемирная организация здравоохранения еще в мае заявляла, что распыление дезинфицирующих средств на улицах и в закрытых помещениях в случае COVID-19 неэффективно. Более того, такой метод может вызвать повреждение глаз, раздражение дыхательных путей или кожи, отмечала организация.

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