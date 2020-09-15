В Узбекистане запустили упрощенную систему проверки наличия запрета на выезд за границу

Известно, что задолженность, не погашенная вовремя, влечёт запрет на выезд граждан за границу.

На сайте Бюро принудительного исполнения, цель которого - помочь гражданам узнать о наличии задолженности или запрета, просто и без лишней волокиты, за считанные минуты можно узнать о запрете, передает kun.uz.

Достаточно просто зайти на официальный сайт, перейти в раздел «Ограничение по выезду из республики» и ввести личный идентификационный номер из паспорта, подтверждающего личность. Через несколько секунд сведения отразятся на экране.

Кроме того, перейдя в раздел «Проверка наличия задолженности», можно проверить наличие задолженности после ввода серии и номера паспорта.

Вне зависимости от типа задолженности, сведения о ней будут удалены из системы в момент погашения. В свою очередь, узнав об отсутствии запрета, можно покупать билеты для выезда за границу.