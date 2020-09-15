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  • 15 сентябрь 2020 12:40
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Вступили в силу новые требования для получения гражданства Узбекистана

Вступили в силу новые требования для получения гражданства УзбекистанаС 15 сентября вступили в силу новые требования для получения гражданства Республики Узбекистан. Теперь для этого необходимо владение государственным языком, сообщает Podrobno.uz.

 

Новая редакция закона "О гражданстве Республики Узбекистан" была опубликована 15 марта и вступила в силу спустя 6 месяцев.

 

Документ предусматривает, что для получения гражданства Узбекистана требуется иметь законный источник существования, в обязательном порядке соблюдать Конституцию страны и владеть государственным языком на уровне, необходимом для общения.

 

Впервые введено понятие "соотечественник" – лицо, которое может воспользоваться упрощенным порядком приема в гражданство Республики Узбекистан, если является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства.

 

Всего за годы независимости узбекское гражданство приняли более 8 тысяч человек.


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