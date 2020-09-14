Уголовное дело в отношении девушки, избившей двоих мужчин, прекращено

Уголовное дело в отношении Гульсанам Алижановой, которая, защищая свою честь, вступила в конфликт с двумя мужчинами, прекращено. Об этом пишет

С Гульсанам Алижановой сняты все обвинения и уголовное дело прекращено. Об этом заявил глава Агентства по делам молодежи Алишер Саъдуллаев.

«Мы были на связи с Гульсанам в течение нескольких дней и пытались ей помочь вместе с нашей командой. Мы также обращались в МВД от имени наших Нарынских районных представителей. В результате уголовное дело в отношении девушки прекращено», – сообщил Алишер Саъудуллаев на своей странице в Facebook.

Напомним, 23-летняя Гульсанам Алижанова избила 33-летнего гражданина У.А., а также нанесла несколько ударов по лицу 30-летнему гражданину А.Н., пытавшемуся утихомирить девушку. Инцидент произошел на автодороге, расположенной в махалле «Зарбдор» Нарынского района Наманганской области.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Нарынского района было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 статьи 277 (Хулиганство) УК РУз.

Позже сама девушка прояснила ситуацию и заявила, что защищала свою честь. По ее словам, в тот день она была на улице в шортах и футболке, стояла возле дороги и провожала свою сестру в Андижан. В этот момент мимо проезжал автомобиль Spark, в котором находились двое парней. Один из них начал кривляться и высмеивать девушку, затем обматерил ее, упомянув её мать, и уехал. После этого Гульсанам села в такси и догнала обидчиков.