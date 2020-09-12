В понедельник стартует "Онлайн-школа": где будут транслировать уроки?

С 14 сентября текущего года в общеобразовательных школах республики начнется 2020/2021 учебный год. При этом ученики, выбравшие дистанционную форму обучения и деятельность чьей школы еще не восстановлена, могут осваивать учебную программу на основании установленного расписания.

С 14 сентября этого года телеуроки будут транслироваться на 3 телеканалах Национальной телерадиокомпании с понедельника по субботу каждый день с 8:30 в рамках «Онлайн-школы».

Уроки онлайн-школы будут транслироваться по UzDigital TV на телеканалах:

- Для учащихся 1-4 классов - National Geographic

- Для учащихся 5-8 классов - Eurosport

- Для учащихся 9-11 классов - Охота и рыбалка.

В сетях кабельного телевидения и IP TV:

- Для учащихся 1-4 классов - National Geographic

- Для учащихся 5-8 классов - «ТВЦ»

- Для учащихся 9-11 классов - «Fashion TV».

За занятиями можно параллельно следить через следующие Интернет-ресурсы:

- https://t.me/uzeduonlinemaktab;

- mover.uz/channel/uzedu

- в Youtube;

- Kundalik.com.

Уроки также будут размещены на Mediabay.uz и телеграм-каналах в социальных сетях.

Уроки Онлайн-школы снимаются в сотрудничестве с Министерством народного образования, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и ZO'R TV.

Для видеосъемок уроков в Институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони и в Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся Министерства народного образования Республики Узбекистан создано 6 студий.

Всего к съемкам телевизионных уроков было привлечено 117 опытных и квалифицированных преподавателей государственных и негосударственных учебных заведений, 12 сурдо-переводчиков и 15 редакторов.

Расписание телевизионных уроков объявляется ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.

При съёмке телевизионных уроков принималось во внимание и обучение детей с ограниченными возможностями, все уроки одновременно переводятся сурдо-педагогами и сурдо-переводчиками.

Расписание телевизионных уроков будет объявляться ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.

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