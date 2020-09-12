В понедельник стартует "Онлайн-школа": где будут транслировать уроки?

С 14 сентября этого года телеуроки будут транслироваться на 3 телеканалах Национальной телерадиокомпании с понедельника по субботу каждый день с 8:30 в рамках «Онлайн-школы».
Уроки онлайн-школы будут транслироваться по UzDigital TV на телеканалах:
- Для учащихся 1-4 классов - National Geographic
- Для учащихся 5-8 классов - Eurosport
- Для учащихся 9-11 классов - Охота и рыбалка.
В сетях кабельного телевидения и IP TV:
- Для учащихся 1-4 классов - National Geographic
- Для учащихся 5-8 классов - «ТВЦ»
- Для учащихся 9-11 классов - «Fashion TV».
За занятиями можно параллельно следить через следующие Интернет-ресурсы:
- https://t.me/uzeduonlinemaktab;
- mover.uz/channel/uzedu
- в Youtube;
- Kundalik.com.
Уроки также будут размещены на Mediabay.uz и телеграм-каналах в социальных сетях.
Уроки Онлайн-школы снимаются в сотрудничестве с Министерством народного образования, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и ZO'R TV.
Для видеосъемок уроков в Институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони и в Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся Министерства народного образования Республики Узбекистан создано 6 студий.
Всего к съемкам телевизионных уроков было привлечено 117 опытных и квалифицированных преподавателей государственных и негосударственных учебных заведений, 12 сурдо-переводчиков и 15 редакторов.
Расписание телевизионных уроков объявляется ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.
При съёмке телевизионных уроков принималось во внимание и обучение детей с ограниченными возможностями, все уроки одновременно переводятся сурдо-педагогами и сурдо-переводчиками.
Расписание телевизионных уроков будет объявляться ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.