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  • 12 сентябрь 2020 10:36
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С 14 сентября по всей стране поэтапно возобновят работу ДОО

С 14 сентября по всей стране поэтапно возобновят работу ДОО

В Ташкенте и под столицей с начала недели открылись дошкольные образовательные учреждения по одной в каждом районе. Однако с 14 сентября данный процесс будет запущен по всему Узбекистану. Об этом стало известно на пресс-конференции в Министерстве дошкольного образования, сообщает информационное агентство "Дарё".

 

ДОО позволят осуществлять работу только с разрешения кенгашей народных депутатов, служб санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, а также при согласии родителей.

 

Отмечено, что на первом этапе возобновят работу старшие и подготовительные группы с детьми в возрасте 5-7 лет. Средние - для ребят 4-5 лет - планируется открыть в октябре, а младшие — для малышей 3 лет — в ноябре.

 

В ходе конференции министр дошкольного образования Агриппина Шин заявила, что в зависимости от эпидемситуации в республике сроки могут быть скорректированы.

 

Кроме того, работа электронной очереди на запись в ДОО возобновится не раньше ноября. В условиях послабления карантинного режима ответственными ведомствами рекомендовано создание групп с посещением не более 15 человек. Министр подчеркнула, что число детей в группе носит рекомендательных характер.

 

В образовательных организациях установят графики, согласно которым можно будут приводить и забирать детей. Помимо этого, в помещениях три раза в день будет производиться влажная уборка с применением специальных средств, санитарная обработка оборудования, игрушек и дидактических материалов, дезинфекция игровых площадок и беседок.


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