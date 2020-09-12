В Uzbekistan Airways рассказали о новых правилах перевозок пассажиров в период пандемии COVID-19

В компании рассказали о правилах, которых необходимо соблюдать в салоне воздушного судна.

В целях предотвращения распространения COVID-19 мы вынуждены внести некоторые изменения в сервисе на борту, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.

Общие правила:

·все члены экипажа перед рейсом проходят обязательную проверку общего состояния здоровья и замер температуры;

·на протяжении всего полета члены экипажа так же, как и пассажиры, носят маски и защитные перчатки;

·на протяжении всего полёта пассажиры должны быть в масках, закрывающих рот и нос (исключение составляют дети до 2-х лет);

·в качестве ручной клади в салон самолёта можно взять женскую сумочку, портфель, ноутбук и сумку с детскими принадлежностями, которая может понадобиться во время полёта с детьми. Остальные вещи необходимо сдать в багаж во время регистрации на рейс;

·посадка на борт воздушного судна осуществляется с соблюдением социальной дистанции;

·если во время полета пассажир почувствовал недомогание (жар, кашель, насморк и пр.), необходимо срочно нажать кнопку вызова бортпроводника. Экипаж обучен тому, как вести себя с пассажиром, у которого имеются признаки заболевания;

·во время полёта рекомендуется воздержаться от перемещений по салону. Для посещения туалетной комнаты обратите внимание на световое табло – не допускается создавать очередь;

·после каждого рейса проводится тщательная уборка самолёта специальными средствами, обрабатываются все поверхности и предметы (дезинфекция осуществляется как внутри салонов, так и в багажных отделениях);

·воздух в пассажирском салоне циркулирует сверху вниз, что исключает вдыхание микрокапель в случае, если кто-то из пассажиров другого ряда чихнул;

·вода, наушники, питание, а также дорожные и детские наборы бизнес класса выдаются в индивидуальных упаковках;

·предзаказ специального питания по-прежнему доступен, за исключением кошерного;

·бортовые журналы и пресса будут временно недоступны;

В компании также отметили, что самолеты Uzbekistan Airways оснащены современными НЕРА-фильтрами, которые задерживают около 99,97% вирусов и бактерий.

«Мы надеемся, что введенные ограничения не повлияют на ваше впечатление от полёта. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы вновь вернемся к полному предоставлению сервисных услуг», – говорится в сообщении.