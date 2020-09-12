» » » За отсутствие полиса ОСГО задерживать машины не будут
﻿
  • 12 сентябрь 2020 10:13
  • 67

За отсутствие полиса ОСГО задерживать машины не будут

За отсутствие полиса ОСГО задерживать машины не будутСенат Олий Мажлиса Узбекистана на седьмом пленарном заседании в пятницу одобрил закон о поправках в некоторые законодательные акты в связи с сокращением бюрократических барьеров и внедрением современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Как сообщила пресс-служба Сената, одно из изменений касается статья 291 («Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств») Кодекса об административной ответственности.

 

Поправкой отменяется порядок задержания транспортных средств за отсутствие у водителей при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГО) владельцев транспортных средств.

 

Таким образом будут усилены гарантии имущественных прав граждан, что должно способствовать предотвращению коррупционных явлений из-за уменьшения штрафной базы для граждан, отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

 

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в странах ближнего и дальнего зарубежья (изучался опыт США, Германии, Англии, Италии, России, Беларуси и другие стран) нет практики административного задержания транспортных средств в случае отсутствия у владельца транспортного средства при себе полиса ОСГО. В большинстве государствах установлена практика наложения административного штрафа на владельцев транспортных средств.

 

Изменение вступит в силу после подписания закона президентом Узбекистана.


Похожие статьи:
﻿
Авто предлагается не забирать на штрафстоянку за отсутствие полиса ОСГО

Авто предлагается не забирать на штрафстоянку за отсутствие полиса ОСГО

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане увеличат выплаты по автостраховке

В Узбекистане увеличат выплаты по автостраховке

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане водители смогут оформлять ДТП без вызова гаишников

В Узбекистане водители смогут оформлять ДТП без вызова гаишников

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Закон о милиции одобрен Сенатом

Закон о милиции одобрен Сенатом

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Узнать информацию о страховке виновника ДТП можно онлайн

Узнать информацию о страховке виновника ДТП можно онлайн

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика