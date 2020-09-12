За отсутствие полиса ОСГО задерживать машины не будут

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на седьмом пленарном заседании в пятницу одобрил закон о поправках в некоторые законодательные акты в связи с сокращением бюрократических барьеров и внедрением современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций. Об этом сообщает gazeta.uz.

Как сообщила пресс-служба Сената, одно из изменений касается статья 291 («Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств») Кодекса об административной ответственности.

Поправкой отменяется порядок задержания транспортных средств за отсутствие у водителей при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГО) владельцев транспортных средств.

Таким образом будут усилены гарантии имущественных прав граждан, что должно способствовать предотвращению коррупционных явлений из-за уменьшения штрафной базы для граждан, отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в странах ближнего и дальнего зарубежья (изучался опыт США, Германии, Англии, Италии, России, Беларуси и другие стран) нет практики административного задержания транспортных средств в случае отсутствия у владельца транспортного средства при себе полиса ОСГО. В большинстве государствах установлена практика наложения административного штрафа на владельцев транспортных средств.

Изменение вступит в силу после подписания закона президентом Узбекистана.