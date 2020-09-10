В Узбекистане начнут выпускать автомобили kia k5 и seltos

Компания Roodell планирует запуск сборки новейших моделей автомобилей KIA — Seltos и К5 на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ноябре текущего года завод начнет выпуск KIA К5 и компактного кроссовера KIA Seltos. В дальнейшем на заводе ADM-Jizzakh планируется наладить выпуск автомобилей ряда других известных в мире брендов. Произведенные в Узбекистане автомобили будут экспортироваться в страны СНГ через партнерские дилерские сети.

Сообщается также, что строительство завода в СЭЗ «Джизак» находится на финальной стадии. В настоящее время ведутся работы по монтажу двух производственных линий, спроектированных под сборку автомобилей различных конфигураций. На первом этапе производственные мощности завода будут составлять 25 тысяч автомобилей в год. На втором этапе, к концу 2022 года, мощности возрастут до 100 тысяч по мере введения в действие линий с цехами сварки и окраски кузовов.

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