Узбекистан может получить статус наблюдателя в ЕАЭС уже в конце года

Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрят вопрос получения Узбекистаном статуса страны-наблюдателя в конце года на заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщила в ходе онлайн-брифинга помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Традиционно Высший госсовет заседает к концу года, мы планируем, что в этом году эта традиция не будет нарушена. И в том числе предполагаем, что вопрос о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе также будет рассмотрен главами государств", – сказала Малкина.

Напомним, что Центр экономических исследований и реформ в начале этого года провел опрос по вопросу возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС. В результате выяснилось, что 74% всех опрошенных поддерживают вступление Узбекистана в эту интеграционную структуру.

Кроме того, младший экономист Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрий Кофнер заявил, что после вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объемы денежных переводов граждан Узбекистана, работающих в странах этой интеграционной структуры, будут увеличиваться примерно на 1,2 миллиарда долларов каждый год.

При этом изучение данного вопроса в нижней палате парламента показало, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС послужит росту внешнеторгового оборота, усилению конкурентоспособности отраслей экономики и укреплению защиты прав наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность в зарубежных государствах.

В результате такого сотрудничества появится возможность экспорта продукции с добавленной стоимостью на 1,6 миллиарда долларов, снизятся расходы на железнодорожные перевозки на 220 миллионов долларов и на 15-20 процентов увеличатся доходы трудовых мигрантов.

За счет упрощения таможенных процедур в сельском хозяйстве возрастут объемы поставки из Узбекистана в страны-члены Союза плодоовощной продукции. Также будут упрощены процедуры по международным перевозкам, обеспечено свободное передвижение пассажиров, грузов и транспортных средств.

Вместе с тем взаимодействие нашей страны с данной организацией приведет к снижению производства в некоторых отраслях страны, частичной потере рабочих мест, снижению инвестиционной активности и темпов модернизации экономики. По прогнозам сотрудничество может оказать влияние на внешнеторговый и платежный баланс Узбекистана, а также на стабильность национальной валюты.

Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателем на сегодня является Молдова.

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