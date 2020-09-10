Раскрыта группа, незаконно регистрировавшая IMEI-коды

В Узбекистане раскрыта преступная группа, которая занималась незаконной регистрацией IMEI-кодов мобильных устройств на паспорта третьих лиц. Об этом сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

По данным комитета, группа занималась регистрацией незарегистрированных мобильных устройств на имена граждан, пересекающих государственную границу, незаконным сбором, хранением и использованием персональных данных физических лиц.

Сообщается, что гражданин Узбекистана О. А. и его соратники М. Б. и Т. Р вступили в преступный сговор. «Они въезжали на территорию соседних стран, там фотографировали на телефон паспорта граждан, которые возвращались в Узбекистан, отправляли данные через мессенджер Telegram и регистрировали на их имена IMEI-коды мобильных устройств», говорится в сообщении.

ГТК указывает, что только в телефоне Б. М. выявили около 200 фотографий паспортов граждан. Он якобы собирал данные и доставлял их О. А., за что получал 5 долларов с каждого паспорта.

Место работы обвиняемых не указывается.

По данному факту Государственный таможенный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 141−2 Уголовного кодекса (незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных или иных низменных побуждений / наказываются штрафом до 50 БРВ или лишением определенного права до 3 лет либо исправительными работами до 2 лет).

О проблеме с незаконной регистрацией было известно несколько месяцев, массово о ней заговорили несколько дней назад, после чего оператор системы UZIMEI заявил, что обратился в правоохранительные органы для пресечения этой незаконной деятельности. 3 сентября ситуацию начали совместно изучать МВД, ГТК и UZIMEI.

МВД призвало граждан, столкнувшихся с подобной проблемой, обращаться в органы внутренних дел. В ГТК попросили звонить по телефону доверия 11−08.