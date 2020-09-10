В этом году около 650 тыс. первоклассников получат подарки президента

В новом учебном году, который стартует 14 сентября, президентские подарки получат 650 тысяч первоклассников, сообщает Podrobno.uz.

Подарки будут вручены учащимся в первый учебный день с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. При этом часть подарков ученики могут получить и чуть позднее, так как необходимо учитывать условия во время пандемии и сроки открытия школ, отметили в Министерстве народного образования.

Президентские подарки состоят из 12 видов учебных принадлежностей, в частности из портфеля, тетрадей, альбома для рисования, акварельных красок, цветных бумаг, пенала, шариковой ручки, набора цветных и простых карандашей, пластилина, клея и ластика.

Важно, что подарки будут вручены всем первоклассникам независимо от выбора традиционной или дистанционной формы обучения. В частности, подарки, предназначенный для учеников, обучающихся дистанционно, будут вручены родителям учащихся.