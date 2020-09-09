Вирус никуда не ушел, потому за ним нужен глаз да глаз и быть каждому начеку

Известно, что с 15 августа текущего года в Узбекистане смягчены карантинные меры: поэтапно разрешено восстановить движение автотранспортных средств и работу рынков. С 5 сентября сняты ограничения на ряд виды деятельности. Среди них объекты общественного питания (ресторан, кафе, чайхана), культурно-развлекательные объекты (только театр и кинотеатр), а также парки и аттракционы в парках.
Но это не означает, что коронавирусная инфекция в нашей стране отступила и люди могут, забыв о мерах предосторожности, посещать любые места.В нашей стране все еще активно принимаются меры по предотвращению распространения COVID-19, а также по выявлению и лечению пациентов.
Хотя за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно снизилась, это не означает, что можно забыть о бдительности в отношении вируса, сообщает Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Исходя из этого, Министерство здравоохранения еще раз призывает население к бдительности и каждого гражданина к строгому соблюдению правил самозащиты от коронавируса. Если люди будут регулярно мыть руки, правильно и постоянно носить медицинскую маску в общественных местах и на работе, помнить о соблюдении социальной дистанции, они смогут защитить себя не только от коронавирусной инфекции, но и от сезонных острых респираторных заболеваний.
Давайте защитим себя и своих близких! Наше здоровье в наших руках!