Вирус никуда не ушел, потому за ним нужен глаз да глаз и быть каждому начеку

Известно, что с 15 августа текущего года в Узбекистане смягчены карантинные меры: поэтапно разрешено восстановить движение автотранспортных средств и работу рынков. С 5 сентября сняты ограничения на ряд виды деятельности. Среди них объекты общественного питания (ресторан, кафе, чайхана), культурно-развлекательные объекты (только театр и кинотеатр), а также парки и аттракционы в парках.

Но это не означает, что коронавирусная инфекция в нашей стране отступила и люди могут, забыв о мерах предосторожности, посещать любые места.В нашей стране все еще активно принимаются меры по предотвращению распространения COVID-19, а также по выявлению и лечению пациентов.

Хотя за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно снизилась, это не означает, что можно забыть о бдительности в отношении вируса, сообщает Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.





— Если мы взглянем на вопрос на примере анализа обращений в скорую помощь, то увидим, что в первую неделю сентября количество вызовов увеличилось, — сказал главный врач Ташкентской станции скорой медицинской помощи Умидулло Рискиев. — В частности, общее количество звонков, поступивших в Call-центр скорой медицинской помощи столицы за последние 7 дней августа текущего года, составило 18 316, а за 7 дней сентября — 19 707. Эти цифры показывают, что за последнюю неделю общее количество звонков увеличилось на 1 391. Из поступивших 1–7 сентября 6 145 обращений (31,2 процента от общего числа звонков) были связаны с повышением температуры тела, 3 091 (15,7 процента) – с острыми респираторными заболеваниями и 814 (4,1 процент) звонков были осуществлены пациентами с симптомами пневмонии.

Исходя из этого, Министерство здравоохранения еще раз призывает население к бдительности и каждого гражданина к строгому соблюдению правил самозащиты от коронавируса. Если люди будут регулярно мыть руки, правильно и постоянно носить медицинскую маску в общественных местах и на работе, помнить о соблюдении социальной дистанции, они смогут защитить себя не только от коронавирусной инфекции, но и от сезонных острых респираторных заболеваний.

Давайте защитим себя и своих близких! Наше здоровье в наших руках!

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