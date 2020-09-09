Всемирно известные компании Nike и Adidas планируют открыть производство кроссовок в Узбекистане, сообщил председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев в интервью журналу "Экономическое обозрение".

"Есть договоренность с ведущими компаниями Nike и Adidas о выходе на наш рынок. Производство спортивной обуви будет налажено в Андижанской области. На заводе ООО СП SinoInternational на условиях аутсорсинга планируют выпускать 3 миллиона пар кроссовок под всемирно известным брендом", – отметил он.

Еще один из амбициозных планов – превращение Узбекистана в производственный хаб отрасли всей Центральной Азии.

"В нашу страну из соседних республик будет стекаться кожевенное сырье – шкуры животных – для их дальнейшей глубокой переработки и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это значит, что на новых запущенных мощностях будет производиться исключительно готовая кожа 3-го передела. Так называемый "финиш", ждущий своего покроя", – рассказал Бобоев.

По его словам, за первое полугодие 2020 года экспорт предприятий ассоциации "Узчармсаноат" составил 150,3 млн долларов. Товары под отечественным брендом можно встретить на рынках свыше 20 стран мира. В самых крупных странах-импортерах узбекской кожи, обуви и кожгалантереи – России, Турции и Казахстане – открыты представительства ассоциации.

"Кроме того, в Республике Корея, Китае, Таджикистане и ряде других государств действуют торговые дома. Среди рынков сбыта – также Италия, Испания, Португалия, Латвия, Польша, Египет, Эстония, Украина и Азербайджан. Как видите, очень разные страны с разными требованиями на ввозимую продукцию. Присутствие на этих рынках уже само по себе является оценкой конкурентоспособности отечественной кожевенно-обувной отрасли", – подчеркнул он.

По итогам 2020 года объемы производства кожевенных товаров вырастут, по сравнению с 2019 годом, в 1,3 раза (1460 млн кв. дм), обувной продукции – в 1,3 раза (111,8 млн пар) и кожгалантереи – в 1,2 раза (72,8 млрд сумов).

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