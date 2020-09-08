В Узбекистан придет сразу 4 новых варианта вируса гриппа. Инфекционист рассказала, почему необходимо вакцинироваться этой осенью

Доктор медицинских наук, инфекционист, кардиолог, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, почему узбекистанцам необходимо обязательно вакцинироваться от гриппа этой осенью. В страну в этом сезоне могут прийти сразу четыре новых варианта гриппа, а также есть риск получить микст-инфекцию с коронавирусом.

– Насколько необходима мера по массовой вакцинации населения от гриппа этой осенью?

– В этом сезоне, по сравнению с прошлыми годами, вакцинация наиболее актуальна. С одной стороны, мы имеем риск микст-инфекции, когда коронавирус сочетается с гриппом и другими вирусами. Ничего хорошего мы от этого сочетания не можем ожидать. У нас, конечно, пока очень мало наблюдений в этом отношении, но по опыту изучения других случаев, в целом сочетание инфекционной патологии гриппа с другой респираторной инфекцией, или с парагриппом, особенно когда присутствуют несколько вирусов, как правило, дают более тяжелое течение.

С другой стороны, мы понимаем, что нас ждет впереди – это четыре абсолютно новых варианта вируса гриппа, с которыми население в Российской Федерации, и, насколько я понимаю, в Узбекистане и других соседних государствах вообще не контактировало.

Это новые варианты гриппа А "H1 N1" и новый вариант "H3 N2". Это варианты "Гуаньчжоу", подтипы варианта "Гонконг", которые абсолютно новые для нас, и два варианта гриппа B – "Вашингтон" и "Пхукет". Из всех этих вариантов гриппа только "Пхукет" был в некоторых вакцинах, которыми привита небольшая часть населения.

В результате этой осенью мы будем иметь четыре новых варианта гриппа и плюс коронавирус. Это очень неблагоприятное сочетание, так как пациенты могут одновременно или последовательно болеть гриппом, подхватывая то один штамм, то другой. Все это усугубляет симптоматику, увеличивает число осложнений, именно поэтому, особенно в этом году, необходимо прививаться от гриппа.

– А когда лучше всего получить прививку от гриппа, в начале осени или ближе к середине?

–Прививку лучше всего получить в начале осени, то есть нужно успеть вакцинироваться до подъема заболеваемости гриппом. В России, например, все регионы получили вакцину уже в августе, и мы рекомендовали сразу же начать вакцинацию. Нужно успеть всем получить вакцину до конца сентября.

В России вакцина бесплатна для всего населения. В первую очередь, у нас в стране рекомендуется пройти вакцинацию учителям, работникам сферы услуг, транспорта, обязательно учащимся школ, колледжей и студентам.В РФ есть и платная вакцина, но она иностранного производства. Я проводила очень много лет вакцинации против гриппа и по своему опыту знаю, что в целом разницы между российскими и иностранными вакцинами от гриппа нет.

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