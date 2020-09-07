Министерство народного образования (МНО) опубликовало рекомендации для родителей по организации первой учебной недели, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Карантин, связанный с пандемией коронавируса, охватил вторую половину прошедшего учебного года и в новом учебном году дети сядут за парты 14 сентября. Психологи со своей стороны просят обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка, ведь на выход из такого длительного карантина понадобится три недели. Родители должны помочь своему школьнику снизить стресс, который может навалиться на ребенка, когда он будет догонять пропущенное", – отметили в министерстве.

Вот несколько советов, как помочь ребенку правильно организовать свою рабочую неделю после карантина:

Помогите ребенку правильно распределить время между учебой и отдыхом. После школы ученик обязательно должен отдохнуть, покушать, и только после этого начинать делать домашние задания. Пусть он чередует выполнение письменных и устных заданий и обязательно делает короткие перерывы между ними. Школьники младших классов могут концентрироваться на одном задании 10 – 15 минут. Именно столько должно продолжаться одно занятие.

Ограничьте время, которое ребенок проводит перед телевизором и за компьютером, – эти занятия не только не способствуют отдыху, но и утомляют организм.

Следите, чтобы ребенок ложился спать пораньше. Постоянное недосыпание вызывает повышенную утомляемость, плохое настроение и рассеянность. Вы, наверняка знаете, что младшие школьники должны спать не менее 10 часов, а подростки – 9 часов.

После карантинных каникул ребенок может получить по учебе плохие оценки. Старайтесь не ругать его, проявите терпение и понимание. Не допускайте, чтобы из-за постоянных упреков Ваш сын или Ваша дочь потеряли веру в себя, в свои силы.

Если сомневаетесь, как вести себя в сложившейся ситуации, поставьте себя на место ребенка. Вспомните себя в детстве, и не лишайте своего ребенка счастливых воспоминаний.