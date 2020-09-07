Министерство народного образования (МНО) опубликовало рекомендации для родителей по организации первой учебной недели, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Вот несколько советов, как помочь ребенку правильно организовать свою рабочую неделю после карантина:
Помогите ребенку правильно распределить время между учебой и отдыхом. После школы ученик обязательно должен отдохнуть, покушать, и только после этого начинать делать домашние задания. Пусть он чередует выполнение письменных и устных заданий и обязательно делает короткие перерывы между ними. Школьники младших классов могут концентрироваться на одном задании 10 – 15 минут. Именно столько должно продолжаться одно занятие.
Ограничьте время, которое ребенок проводит перед телевизором и за компьютером, – эти занятия не только не способствуют отдыху, но и утомляют организм.
Следите, чтобы ребенок ложился спать пораньше. Постоянное недосыпание вызывает повышенную утомляемость, плохое настроение и рассеянность. Вы, наверняка знаете, что младшие школьники должны спать не менее 10 часов, а подростки – 9 часов.
После карантинных каникул ребенок может получить по учебе плохие оценки. Старайтесь не ругать его, проявите терпение и понимание. Не допускайте, чтобы из-за постоянных упреков Ваш сын или Ваша дочь потеряли веру в себя, в свои силы.
Если сомневаетесь, как вести себя в сложившейся ситуации, поставьте себя на место ребенка. Вспомните себя в детстве, и не лишайте своего ребенка счастливых воспоминаний.