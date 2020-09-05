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  • 5 сентябрь 2020 14:36
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Минтруд озвучил стоимость ручного сбора хлопка в этом году

Минтруд озвучил стоимость ручного сбора хлопка в этом году. В первую очередь к сбору будут привлекать безработную молодежь

 

Минтруд озвучил стоимость ручного сбора хлопка в этом году

 

Заместитель министра занятости и трудовых отношений Баходир Умурзаков в ходе брифинга в Ташкенте заявил, что в 2020 году за 1 кг хлопка-сырца, собранного ручным способом во время первого сбора, будет выплачиваться 1000 сумов, а во время второго сбора – 1400 сумов.

 

Он также добавил, что сборщики хлопка, которые хорошо работают, могут ежедневно зарабатывать от 100 до 120 тысяч сумов.

 

"Существует два типа сборщиков хлопка. Первый – это сборщики хлопка в своем районе, а второй – сборщики из других районов. Для всех будут созданы условия труда. В первую очередь привлечем к сбору урожая безработных: молодежь, женщин и, при желании, пожилых людей", – сказал Умурзаков.

 

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