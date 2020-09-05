Минтруд озвучил стоимость ручного сбора хлопка в этом году. В первую очередь к сбору будут привлекать безработную молодежь
Заместитель министра занятости и трудовых отношений Баходир Умурзаков в ходе брифинга в Ташкенте заявил, что в 2020 году за 1 кг хлопка-сырца, собранного ручным способом во время первого сбора, будет выплачиваться 1000 сумов, а во время второго сбора – 1400 сумов.
Он также добавил, что сборщики хлопка, которые хорошо работают, могут ежедневно зарабатывать от 100 до 120 тысяч сумов.