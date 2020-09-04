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  • 4 сентябрь 2020 22:01
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Кинофестиваль “Шум бола” состоится в Ташкенте уже в сентябре

Кинофестиваль “Шум бола” состоится в Ташкенте уже в сентябре

3 сентября 2020 года в Национальном агентстве "Узбеккино” состоялась встреча Генерального директора НА "Узбеккино” Фирдавса Абдухаликова с директором Гёте-института в Ташкенте Яном Хельфером.

 

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации фестиваля детских немецких фильмов "Шум бола”, запланированного на конец сентября текущего года.

 

Кинофестиваль "Шум бола” изначально был намечен на весну 2020 года, однако в связи с карантинными ограничениями его проведение было отложено.

 

Теперь эту идею планируется реализовать с 21 по 25 сентября. Планируется, что вечер будет проведен в "Гёте-парке” рядом с самим институтом. Национальное агентство "Узбеккино” окажет техническую и информационную поддержку данному культурному мероприятию.

 

 

При этом на фестивале, помимо детских немецких фильмов, будут показаны короткометражные картины узбекских молодых режиссеров.

 

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в проведении мастер-классов и обмена опытом между немецкими и узбекскими кинематографистами в декабре 2020 года.

 

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