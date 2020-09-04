Кинофестиваль “Шум бола” состоится в Ташкенте уже в сентябре

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации фестиваля детских немецких фильмов "Шум бола”, запланированного на конец сентября текущего года.
Кинофестиваль "Шум бола” изначально был намечен на весну 2020 года, однако в связи с карантинными ограничениями его проведение было отложено.
Теперь эту идею планируется реализовать с 21 по 25 сентября. Планируется, что вечер будет проведен в "Гёте-парке” рядом с самим институтом. Национальное агентство "Узбеккино” окажет техническую и информационную поддержку данному культурному мероприятию.
При этом на фестивале, помимо детских немецких фильмов, будут показаны короткометражные картины узбекских молодых режиссеров.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в проведении мастер-классов и обмена опытом между немецкими и узбекскими кинематографистами в декабре 2020 года.