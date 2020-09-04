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  • 4 сентябрь 2020 21:56
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Часть школьных уроков будет проводиться только онлайн

Часть школьных уроков будет проводиться только онлайнМинистерство народного образования (МНО) разработало типовое расписание уроков на первую четверть 2020-2021 учебного года, адаптированное к работе школ в условиях пандемии, сообщает Podrobno.uz.

 

Школам рекомендуется составить план уроков в соответствии с этим расписанием, исходя из количества смен, учителей, учеников и классов.

 

При создании расписания уроков должны быть учтены следующие требования.

 

В частности, время начала занятий установлено таким образом, чтобы не допускать одновременной переполненности и скопления людей (8:00 – для младших классов, 8:30 – для 5-8 классов и 9:00 – для 9-11 классов).

 

В целях защиты здоровья учащихся, предотвращения чрезмерного общения между учащимися, сохранения социальной дистанции, не рекомендуется в начале учебного года проведения следующих уроков:

 

– физкультура;

 

– допризывная военная подготовка;

 

– музыка;

 

– изобразительное искусство и рисование;

 

– технология;

 

– воспитание.

 

Уроки по данным предметам будут осваиваться посредством дистанционных занятий через телеканалы.

 

"Следует отметить, что заработная плата учителей по этим предметам будет полностью сохранена, они будут заниматься организационными вопросами, связанными с учебнымпроцессом в школе", – отметили в МНО.

 

Также не рекомендуется давать звонки между уроками во время перемен в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований, сохранения социальной дистанции и ограничения взаимодействия учащихся, не допускается скопление учеников во время перемен.

 

Между уроками будет 5-минутный перерыв, а также 10-минутный перерыв после 2-го урока в начальной школе, после 3-го урока – в 5-11 классах и 30-минутный перерыв между сменами.

 

Расписание телевизионных уроков для дистанционного обучения будет объявлено 10 сентября на официальном сайте министерства и его страницах в социальных сетях.

 

Напомним, 2020/2021 учебный год официально начинается 14 сентября этого года.


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