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  • 4 сентябрь 2020 21:50
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Очная учеба в вузах может начаться со второго семестра

Очная учеба в вузах может начаться со второго семестраМинистерство высшего и среднего специального образования исходя из эпидемиологической ситуации планирует возобновление традиционной формы обучения в вузах со второго семестра учебного года. Об этом в интервью телеканалу Sevimli TV сообщил пресс-секретарь Минвуза Фарход Бабашев.

 

По его словам, с момента объявления карантина в образовательных учреждениях 16 марта более 80 тысяч студентов были отправлены домой из Ташкента в регионы. В связи с увеличением параметров приема в вузы и с учетом первокурсников в столицу ожидается прибытие более 100 тысяч студентов, что может сказаться на эпидемиологической ситуации.

 

«Разумеется, традиционная форма обучения отличается качеством и эффективностью. Но нам нужно обеспечить вузы достаточной материально-технической базой и провести структурные изменения», — сказал пресс-секретарь министерства.

 

Напомним, 2020/2021 учебный год начался 2 сентября в дистанционной форме. Фарход Бабашев сообщал, что первокурсники начнут учебу через месяц — 2 октября.

 

Сейчас проходят вступительные экзамены в вузы. Экзамены в магистратуру пройдут с 8 по 20 сентября.

 

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