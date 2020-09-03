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  • 3 сентябрь 2020 22:28
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Утвержден порядок проведения уроков в школах в условиях пандемии

Утвержден порядок проведения уроков в школах в условиях пандемии

Министерство народного образования разработало временный порядок проведения уроков в общеобразовательных школах в условиях пандемии. Для безопасности детей время начала занятий у разных классов разделено, сообщает Podrobno.uz.

 

Школьные уроки будут проходить с 8:00 до 17:30, пояснили представители министерства на состоявшемся сегодня брифинге. Для предотвращения скопления учащихся 1-4 классы должны будут приходить в школу до 8:00, 5-8 классы - до 8:30, а 9-11 классы - до 9:00.

 

Дети будут входить в школу через разные двери, сохраняя социальную дистанцию и только после измерения температуры.

 

Классные руководители начальных классов будут встречать учеников около основных ворот школы и сопровождать их в здание. Все занятия для одного класса должны проводиться в одном кабинете.

 

Как предупредили в МНО, родителям в школу вход запрещен.

 

Звонки между занятиями даваться не будут. Проветривать классные помещения решено, исходя из температуры воздуха на улице.


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