Утвержден порядок проведения уроков в школах в условиях пандемии

Министерство народного образования разработало временный порядок проведения уроков в общеобразовательных школах в условиях пандемии. Для безопасности детей время начала занятий у разных классов разделено, сообщает Podrobno.uz

Школьные уроки будут проходить с 8:00 до 17:30, пояснили представители министерства на состоявшемся сегодня брифинге. Для предотвращения скопления учащихся 1-4 классы должны будут приходить в школу до 8:00, 5-8 классы - до 8:30, а 9-11 классы - до 9:00.

Дети будут входить в школу через разные двери, сохраняя социальную дистанцию и только после измерения температуры.

Классные руководители начальных классов будут встречать учеников около основных ворот школы и сопровождать их в здание. Все занятия для одного класса должны проводиться в одном кабинете.

Как предупредили в МНО, родителям в школу вход запрещен.

Звонки между занятиями даваться не будут. Проветривать классные помещения решено, исходя из температуры воздуха на улице.