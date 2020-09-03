Утвержден порядок проведения уроков в школах в условиях пандемии

Podrobno.uz.
Школьные уроки будут проходить с 8:00 до 17:30, пояснили представители министерства на состоявшемся сегодня брифинге. Для предотвращения скопления учащихся 1-4 классы должны будут приходить в школу до 8:00, 5-8 классы - до 8:30, а 9-11 классы - до 9:00.
Дети будут входить в школу через разные двери, сохраняя социальную дистанцию и только после измерения температуры.
Классные руководители начальных классов будут встречать учеников около основных ворот школы и сопровождать их в здание. Все занятия для одного класса должны проводиться в одном кабинете.
Как предупредили в МНО, родителям в школу вход запрещен.
Звонки между занятиями даваться не будут. Проветривать классные помещения решено, исходя из температуры воздуха на улице.