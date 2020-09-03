» » » Полной отмены "мобильного рабства" с 1 октября не будет
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  • 3 сентябрь 2020 22:23
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Полной отмены "мобильного рабства" с 1 октября не будет

Полной отмены "мобильного рабства" с 1 октября не будет

Полной отмены "мобильного рабства" придется подождать до конца 2021 года, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на пресс-секретаря Мининфокома Шерзода Ахматова.

 

"С 1 октября этого года возможности перейти на услуги другой компании связи при сохранении своего номера мобильного телефона не будет. Но в ближайшем будущем такая возможность может появиться", – уточнил он.

Поводом для этих слухов послужила регистрация Министерством юстиции нормативно-правового документа "Об утверждении правил оказания телекоммуникационных услуг". Данный нормативно-правовой документ, зарегистрированный 31 июля этого года, вступит в силу 1 октября. Однако, добавил Ахматов, это не означает, что все указанные в нем услуги вступят в силу в тот же день.

 

В соответствии с принятым документом начата работа по внедрению в Узбекистане услуги по переходу от одной сотовой компании к другой с сохранением мобильного номера. До настоящего времени не существовало никаких правовых основ для её осуществления.

 

"Начиная с 1 октября, совместно с операторами связи, начнется разработка порядка и требований по изменению мобильного оператора с сохранением номера. Здесь будет приоритетными законодательные и правовые интересы мобильных операторов, оказывающих услуг связи для населения", – отметил Ахматов.

 

После этого в 2020-2021 годах мобильными операторами связи будет создана соответствующая инфраструктура, закуплено необходимое оборудование. Договоренности об этом будут достигнуты в ходе дальнейших переговоров.

 

После создания материально-технической базы и нормативных документов, появится возможность перейти к другой компании и пользоваться ее услугами, сохранив номер.


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