МВД и ГТК начали проверку из-за ситуации с IMEI

Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Узбекистана проводят проверку из-за ситуации с регистрацией IMEI-кодов мобильных устройств на паспортные данные третьих лиц. 3 сентября представители МВД, ГТК и оператор системы UZIMEI провели рабочую встречу для выработки решения проблемы. Об этом пишет

О проблеме было известно несколько месяцев, массово о ней заговорили накануне, после чего UZIMEI заявил, что обратился в правоохранительные органы для пресечения этой незаконной деятельности.

МВД призвало граждан, столкнувшихся с подобной проблемой, обращаться в органы внутренних дел. В ГТК попросили звонить по телефону доверия 11−08.

Автор блога Troll.uz Умид Гафуров описал предположительную схему регистрации IMEI-кодов мобильных устройств на чужой паспорт. По его словам, списки, содержащие паспортные данные прибывающих из-за рубежа граждан, продаются в среднем по 1−5 долларов за человека.

«Получается, контрабандные телефоны регистрируют через паспорта людей в таких списках. Как будто телефоны привезены самими людьми из-за границы. В результате сумма уходит в чей-то карман, а человек, который продает телефоны, экономит 10−15−20 долларов (регистрация, таможенные сборы и т. д.). На то, чтобы узнать эту информацию, у меня ушло полчаса. Я просто спросил у знакомых, кто занимается телефонами», — заявил он.

После того, как телефон регистрируется на имя человека без его ведома,владелец паспорта не может подключить свое мобильное устройство, поскольку один телефон можно зарегистрировать раз в шесть месяцев.

В понедельник в Telegram-канале Xushnudbek.uz была опубликована подборка скриншотов с жалобами на то, что их паспортные данные без их ведома были использованы для регистрации мобильных телефонов посторонними людьми.

Блогер Исраил Тиллабоев рассказал, что в феврале приобрел телефон в кредит, но через некоторое время он перестал работать. Оказалось, что не был зарегистрирован IMEI-код. Регистрация возможна только на паспорта граждан, недавно выезжавших за рубеж. Исраил Тиллабоев привел 11 человек, но выяснилось, что на их имена уже был зарегистрирован IMEI-код.

Напомним, что в феврале появилась петиция об отмене сбора за регистрацию IMEI-кода. Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса начал изучение вопроса, но об его итогах не сообщалось.

В МВД напомнили, что персональные данные физических лиц защищены законом «О персональных данных». Согласно статье 46−2 Кодекса об административной ответственности, незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных влечет наложение штрафа на граждан от 3 до 5 базовых расчетных величин, а на должностных лиц — от 5 до 10 БРВ. По статье 141−2 Уголовного кодекса такие же действия, совершенные после применения административного взыскания, наказываются штрафом до 50 БРВ или лишением определенного права до 3 лет либо исправительными работами до 2 лет.

Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повторно или опасным рецидивистом, из корыстных или иных низменных побуждений, с использованием служебного положения, повлекшие тяжкие последствия наказываются штрафом от 50 до 100 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.