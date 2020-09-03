Узбекистан возобновляет регулярное международное авиасообщение с пятью странами

Uzbekistan Airways начинает поэтапное возобновление международного авиасообщения на регулярной основе, сообщает Podrobno.uz

На первом этапе будут восстановлены следующие рейсы:

– Ташкент-Дубай-Ташкент – 1 раз в неделю с 4 сентября по пятницам;

– Ташкент-Франкфурт-Ташкент – 1 раз в неделю с 10 сентября по четвергам;

– Ташкент-Алматы-Ташкент – 1 раз в неделю с 11 сентября по пятницам;

– Ташкент-Бишкек-Ташкент – 1 раз в неделю с 14 сентября по понедельникам;

– Ташкент-Стамбул-Ташкент – 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28 и 30 сентября;

Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами Uzbekistan Airways из вышеуказанных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса. При отсутствии отрицательного результата теста, пассажирам будет отказано в регистрации на свой рейс.

Пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию:

– Для граждан Узбекистана – по месту постоянного жительства

– Для иностранных граждан – по месту временной регистрации в Узбекистане.

Пассажиры, у которых по прилёту будут наблюдаться повышенная температура или иные симптомы, будут обследованы в аэропорту "Ташкент". Пассажиры с позитивным результатом теста ПЦР будут госпитализированы для лечения.

"Просим обратить Ваше внимание, что при желании граждан Узбекистана вылететь в вышеуказанные страны, необходимо самостоятельно уточнять санитарные требования в стране назначения и перед покупкой авиабилетов убедиться в наличии соответствующих оснований, дающих право на въезд в вышеуказанные страны", – сообщили в авиакомпании.

Авиабилеты на данные рейсы вы можете приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также, в ближайших офисах продажи Uzbekistan Airways или у агентов по продаже в Республике Узбекистан и за рубежом.