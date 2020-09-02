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  • 2 сентябрь 2020 22:58
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Первокурсники начнут учебу 2 октября

Первокурсники начнут учебу 2 октября

Обучение студентов первых курсов высших учебных заведений Узбекистана планируется начать со 2 октября. Об этом в среду на брифинге в АИМК сообщил пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Фарход Бабашев.

 

Учебный год для студентов 2−4 курсов вузов начался 2 сентября в дистанционной форме. Минвуз объявил об этом ночью, что вызвало недовольство граждан в социальных сетях. Фарход Бабашев, комментируя этот момент, напомнил, что о дате возобновления учебного года говорилось с июня.

 

Пресс-секретарь министерства добавил, что со 2 сентября учебный год начался и в академических лицеях, обучение также проходит в режиме онлайн. Он отметил, что среди родителей учащихся проводился опрос по поводу организации учебы в дистанционной или традиционной форме.

 

Вступительные испытания в лицеи пройдут с 7 по 14 сентября, окончательное решение на счет формы обучения будет объявлено вместе с результатами экзаменов.

 

ИСТОЧНИК


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