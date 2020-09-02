МНО: Учителя и родители не должны оплачивать закупку антисептиков для школ

В социальных сетях появились списки санитарно-гигиенических средств, покупку которых предлагают оплатить родителям и школьным учителям. Министерство народного образования заявило, что средства на антисептики для школ обязаны выделить хокимияты, и предложило учителям в случае подобных требований обращаться в правоохранительные органы, сообщает Podrobno.uz

Как сообщили в МНО, вопросы обеспечения санитарной безопасности школ были подняты на видеоселекторном совещании по подготовке к учебному году, которое прошло под председательством президента.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным министерствам закупить пирометры и дозаторы для школ, а также поставить их в регионы. Ответственность за обеспечение школ дезинфицирующими и антисептическими средствами возложена на областные хокимияты и спонсорские организации.

В ведомстве также напомнили, что, согласно указу президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием», ответственность за всестороннее содействие учреждениям народного образования на соответствующей территории несут местные власти.

Как подчеркнули в Министерстве, ни одно дезинфицирующее средство, используемое при организации учебного процесса в школах, не закупается учителями. Все пирометры, дезинфицирующие средства и антисептики для школы будут доставляться в школы централизованно.

Родители должны обеспечить детей только медицинскими масками и антисептическими средствами для личной гигиены.

В случаях, если администрация школ предлагает оплатить закупку антисептиков, министерство попросило учителей обращаться в правоохранительные органы.