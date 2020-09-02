В Узбекистане за первый день от тестов отстранили 59 абитуриентов. Большая часть из них пыталась пронести телефоны, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова.

"В первый день тестовых испытаний для поступления в вузы страны экзамен проходил в два этапа в 40 объектах по всей стране. Чрезвычайных происшествий не наблюдалось, грубых нарушений допущено не было. В первый день было запланировано участие 118500 абитуриентов, однако на тест из них явились 112188. Кроме того, 4 абитуриента не были допущены до тестирования, так как при проверке у них была выявлена высокая температура. Ими занялись медики", – отметил он.

По его словам, несмотря на неоднократные предупреждения, наблюдаются факты, когда абитуриенты пытаются скрытно пронести различное самодельное электронное оборудование, мобильные телефоны, калькуляторы, наушники, электронные часы, а также шпаргалки, нанесенные на разные части тела.

"За день 59 абитуриентов были отстранены от тестов в связи с выявленными нарушениями. Например, 33 из них пытались скрытно пронести мобильные телефоны, 4 – самодельные электронные устройства, 5 – шпаргалки. Также в пяти случаях вместо абитуриентов на тест хотели проникнуть совсем другие люди. В одном случае был выявлен фальшивый пропуск, в четырех случаях абитуриенты, уже будучи на заданиях, пытались помочь друг другу", – сказал Гиясов.