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  • 2 сентябрь 2020 22:51
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В Узбекистане за первый день от тестов отстранили 59 абитуриентов

В Узбекистане за первый день от тестов отстранили 59 абитуриентовВ Узбекистане за первый день от тестов отстранили 59 абитуриентов. Большая часть из них пыталась пронести телефоны, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова.

 

"В первый день тестовых испытаний для поступления в вузы страны экзамен проходил в два этапа в 40 объектах по всей стране. Чрезвычайных происшествий не наблюдалось, грубых нарушений допущено не было. В первый день было запланировано участие 118500 абитуриентов, однако на тест из них явились 112188. Кроме того, 4 абитуриента не были допущены до тестирования, так как при проверке у них была выявлена высокая температура. Ими занялись медики", – отметил он.

 

По его словам, несмотря на неоднократные предупреждения, наблюдаются факты, когда абитуриенты пытаются скрытно пронести различное самодельное электронное оборудование, мобильные телефоны, калькуляторы, наушники, электронные часы, а также шпаргалки, нанесенные на разные части тела.

 

"За день 59 абитуриентов были отстранены от тестов в связи с выявленными нарушениями. Например, 33 из них пытались скрытно пронести мобильные телефоны, 4 – самодельные электронные устройства, 5 – шпаргалки. Также в пяти случаях вместо абитуриентов на тест хотели проникнуть совсем другие люди. В одном случае был выявлен фальшивый пропуск, в четырех случаях абитуриенты, уже будучи на заданиях, пытались помочь друг другу", – сказал Гиясов.


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